Gianni Morandi e quelle parole per la sua regione

Mentre continuano ad arrivare notizie drammatiche di vittime e danni dalle zone alluvionate dell’Emilia Romagna, Gianni Morandi, celebre cantante italiano, ha alzato la sua voce per incoraggiare i suoi concittadini. Dalla sua casa nei pressi di Bologna, nel Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa San Lazzaro di Savena, dove risiede con la moglie Anna Dan, il cantante ha condiviso un messaggio commovente sulla sua terra e sui suoi abitanti.



Le Glorie dell’Emilia Romagna

“L’Emilia Romagna è quel pezzo di terra voluto da Dio per permettere agli uomini di costruire la Ferrari. Gli emiliani-romagnoli sono così. Devono realizzare un’automobile? Loro creano una Ferrari, una Maserati e una Lamborghini. Devono costruire una motocicletta? Loro danno vita a una Ducati. Devono produrre un formaggio? Loro inventano il Parmigiano Reggiano.”



Aziende e Artisti

E ancora: “Hanno bisogno di realizzare due spaghetti? Fondano la Barilla. Vuoi un caffè? Loro creano la Saeco. Hanno bisogno di qualcuno che scriva canzonette? Fanno nascere persone come Dalla, Morandi, Vasco, Liga, Zucchero, Laura Pausini, Cremonini e molti altri… Hanno bisogno di una siringa? Fondano un’azienda biomedicale. Devono realizzare quattro piastrelle? Loro creano delle bellissime maioliche.”



Un Popolo Instancabile

“Sono come i giapponesi”, prosegue Morandi nel suo post. “Non si fermano, non si stancano e quando devono realizzare qualcosa, lo fanno bene, in modo splendido e utile a tutti. Dopo un terremoto, ci saranno pietre da raccogliere? Alla fine, loro costruiranno cattedrali.”



E per concludere, un appello all’azione: “Forza Bologna, forza Romagna, forza Emilia Romagna, potremo cadere, ma ci rialzeremo più forti di prima. Noi non molliamo mai.”



“È troppo bello per non condividerlo”, conclude il cantante. “Grazie a coloro che l’hanno pensato e scritto.”



In mezzo alle devastanti alluvioni che hanno causato scompiglio nella regione, le parole di Gianni Morandi rappresentano una fonte di ispirazione e un ricordo della resilienza e della determinazione che contraddistinguono il popolo dell’Emilia Romagna. Mentre le comunità colpite si rialzano e si riprendono, lo spirito di unità e la forza inarrestabile li porteranno avanti, proprio come hanno fatto innumerevoli volte nella storia di questa straordinaria regione.