Meteo, ancora nubifragi e allerte rosse, ma finirà presto: in arrivo l’anticiclone Zefiro

Il meteo del weekend: nubifragi, ma arriva l’anticiclone Zefiro. Mentre si conferma l’allerta rossa per il maltempo sulla vessata Emilia Romagna, i nubifragi funestano ancora per questo weekend tutta l’Italia. Ma i miglioramenti sono dietro l’angolo e arriveranno già da lunedì su buona parte della Penisola. Perché da Ponente si attiva l’anticiclone Zefiro, che darà un assaggio dell’estate.

L’anticiclone Zefiro in arrivo da lunedì 22 maggio 2023

Arriva l’anticiclone Zefiro: ultime piogge intense e poi un assaggio di estate

Il weekend in corso vede, purtroppo la conferma dell’allerta rossa sull’Emilia Romagna. Il meteo nel weekend prevede ancora nubifragi, ma arriva l’anticiclone Zefiro. Il maltempo continuerà oggi e domani con piogge intense sul Piemonte, la Sardegna, la Sicilia e la Calabria a causa di un nuovo ciclone sull’Italia. Questo sarà il quinto evento di maltempo in questo mese di maggio, che ha già registrato 15 giorni di pioggia su 19. Le precipitazioni eccezionali sono state segnalate in alcune aree come la Romagna e parte dell’Emilia, legate ai cambiamenti climatici.

Anche se le piogge previste saranno diffuse in tutta l’Italia, si prevede che siano meno intense rispetto agli eventi precedenti. Tuttavia, anche una modesta quantità di pioggia potrebbe aggravare la situazione idrogeologica, con il rischio di frane anche con poche gocce di pioggia. Dopo il weekend tempestoso, a partire da lunedì, un anticiclone chiamato Zefiro porterà un sapore estivo, portando condizioni più stabili e temperature che raggiungeranno i 30°C al Nord Italia. Tuttavia, al Centro-Sud si prevedono ancora temporali sparsi fino a mercoledì, prima che il clima estivo si estenda gradualmente a tutto il Paese.