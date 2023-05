Gene Gnocchi in lacrime per l’Emilia Romagna. Il comico e autore televisivo, Gene Gnocchi, è intervenuto in collegamento da Faenza alla trasmissione “Citofonare Rai Due”, condotto da Simona Ventura e Paola Perego. “Sono abituato a venire e a divertirci ma questa volta non me la sento. Quello che è successo è tremendo. Io ho amici di Faenza che hanno perso tutto. Hanno perso la casa, l’attività lavorativa e tutte le cose più care che avevano. Ti dico la verità: non sono neanche in grado di parlarne, perché sono amici che hanno dovuto lasciare tutto”.

Gene Gnocchi in collegamento da Faenza per Citofonare Rai 2

“Citofonare Rai Due”, Gene Gnocchi in lacrime per l’Emilia Romagna: “Ho amici che hanno perso tutto”

Il comico e autore televisivo Gene Gnocchi in lacrime per l’Emilia Romagna. Nel corso del collegamento, Gnocchi ha raccontato che la sua famiglia a Faenza, dove vive con la seconda moglie e le figlie di 10 e 5 anni, ha subito “danni risibili”, anche perché la sua vita si svolge soprattutto a Roma. “Ma c’è chi ha perso tutto”. La famiglia di Gene Gnocchi ha trovato rifugio in casa dei suoceri, senza subire particolari danni, ribadisce il comico. Che poi ha un crollo emotivo, e in lacrime esclama: “Quando noi diciamo che questa terra non è abituata a chiedere perché è abituata a rimboccarsi le maniche, è vero. Ma mai come in questo momento questa terra da sola non ce la può fare. Ha bisogno di tutti. Nella commozione, faccio fatica a parlare, dico di darci una mano attraverso tutti i canali possibili. È una terra che non ce la può fare da sola“.

