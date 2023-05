Harry perde il diritto alla scorta. Non potrà pagarsela nemmeno di tasca sua ogni volta che si troverà nel Regno Unito. Il motivo sta proprio nell’aver rinunciato a ogni diritto sul suolo inglese. Per legge, dunque, Scotland Yard non può garantirgli alcuna protezione. Il Ravec, comitato governativo per la protezione dei reali e dei personaggi pubblici, aveva già respinto la richiesta del principe, ma i suoi avvocati avevano intrapreso una nuova causa presso l’Alta corte di Londra contro il ministero dell’Interno. Che però non è stata ammessa. Ecco cosa può accader adesso.

Harry, principe d’Inghilterra

Il Regno Unito non può garantire la scorta a Harry, ha perso la causa

Tra i diritti cui ha dovuto rinunciare, Harry ha perso la scorta. La polizia di Scotland Yard non può trattarlo come i Windsor di alto rango. Dopo aver perso una prima causa, Harry si è visto negare anche l’ammissione del nuovo tentativo. La Bbc spiega che il ricorso è “irricevibile”, e che la corte ha compiuto tutti i passi preliminari, compreso l’ascolto delle parti in causa nelle precedenti udienze. Tuttavia, c’è una possibilità di concessione. Una tutela episodica sulla quale sarà Scotland Yard a decidere di volta in volta, a propria discrezione e dietro richiesta esplicita.

In accordo con l’Home Office, dunque, cioè gli affari interni, l’Alta Corte ha ritenuto che questa sia una misura sufficiente. La pretesa di Harry, però, era del tutto irricevibile, prima ancora di entrare nel merito legale. Avrebbe significato concedere d’ufficio una scorta a vip o persone facoltose a prescindere. “Il rischio – ha spiegato la Corte – è quello di instaurare situazioni di privilegio”.