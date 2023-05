Antimafia, spaccatura totale in Aula

Chiara Colosimo eletta presidente della Commissione antimafia. Un atto di forza della maggioranza sull’opposizione, che ha abbandonato l’Aula. I parlamentari dell’opposizione sono usciti dall’aula della Commissione antimafia. Il centrodestra ha deciso di votare per la propria candidata, Chiara Colosimo di Fratelli d’Italia. Sul suo nome Pd, M5s e Alleanza Verdi-Sinistra avevano espresso la loro contrarietà. I componenti dei partiti d’opposizione sono usciti dall’aula di Palazzo San Macuto al momento del voto per eleggere il presidente della Commissione. Sono rimasti in Aula, ma non hanno votato i componenti di Azione-IV.

Chiara Colosimo

Sette giorni fa l’opposizione si era fatta carico della lettera dei parenti delle vittime dello stragismo e della mafia per contestare l’indicazione di Colosimo. Nel mirino i suoi trascorsi con Luigi Ciavardini, esponente del gruppo eversivo neofascista dei Nar.

Leggi anche: Addio a Maria Giovanna Maglie, giornalista e combattente.