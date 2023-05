Addio a Maria Giovanna Maglie, giornalista e combattente Media e TV

Maria Giovanna Maglie, saggista e opinionista, è scomparsa all’età di 62 anni. La notizia della sua morte è stata comunicata da Francesca Chaouqui tramite i social media. Chaouqui ha scritto: “Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte a causa di complicazioni venose ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”. La Maglie era stata ricoverata per due mesi lo scorso dicembre a causa dei suoi problemi di salute.

Alla fine del 2022, Maria Giovanna Maglie aveva personalmente annunciato i suoi problemi di salute e il suo lungo ricovero. Aveva spiegato le ragioni della sua assenza dicendo: "Sto un po' meglio. Ho avuto un intervento abbastanza importante al cuore che, purtroppo, ha avuto delle complicanze inaspettate nel periodo post-operatorio. Questo ha prolungato sia la malattia che la degenza. Sono stata molto male, con un'anemia molto grave". Riguardo alle specifiche cause dell'operazione, aveva aggiunto: "Si trattava di un aneurisma che non si è rotto. Avevo, fortunatamente non più, un aneurisma dell'aorta". Il ricovero Pochi giorni prima del suo ricovero, la giornalista aveva subito un malore durante la maratona elettorale del programma televisivo "Quarta Repubblica", condotto da Nicola Porro. Tuttavia, i telespettatori non si erano accorti del suo malessere, come la Maglie stessa aveva sottolineato: "Ho avuto un malore che ho cercato di nascondere. Ho terminato la trasmissione e poi ho spiegato di aver bisogno di riposarmi. Non so nemmeno se gli spettatori se ne siano accorti".

La carriera di Maria Giovanna Maglie

Nata a Venezia, Maria Giovanna Maglie aveva iniziato la sua carriera come giornalista de “L’Unità”. Nel 1989 era entrata a far parte della Rai, dove la sua carriera aveva preso il volo. Era stata inviata in Medio Oriente durante la prima guerra del Golfo e successivamente era diventata corrispondente da New York. Oltre ad essere autrice di libri e documentari, la Maglie era diventata particolarmente popolare come opinionista in programmi televisivi come “L’isola dei famosi”, “La sposa perfetta”, “La vita in diretta”, “L’Arena” e “Stasera Italia”. Negli ultimi anni, la giornalista non aveva nascosto le sue posizioni politiche vicine alla destra, finendo spesso al centro del dibattito a causa di affermazioni controverse che le avevano procurato numerose critiche, inclusa quella rivolta all’attivista per l’ambiente Greta Thumberg.

