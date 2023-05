Morte di Veronica Amistadi e del piccolo Riccardo, trovato un biglietto con le motivazioni del gesto

Il suicidio di Veronica Amistadi, trovato un biglietto. Lo riporta il Corriere del Trentino. Un tavolo vuoto, su cui riposano tre fotografie. Un ritratto di madre e figlio, una gioia che non esiste più. Veronica Amistadi, 41 anni, manager di successo, e il piccolo Riccardo, solo quattro anni. Immortalati in momenti di serena intimità, ore prima che un abisso di disperazione li inghiottisse nel torrente Noce, dal ponte di Mostizzolo.

"Esclusa dalla vita di mio figlio", il suicidio di Veronica Amistadi e le parole del suo ultimo biglietto

Ogni dettaglio racconta una storia che nessuno sembra essere in grado di comprendere appieno. Per il suicidio di Veronica Amistadi trovato un biglietto, forse la spiegazione. Una relazione tormentata con l’ex compagno, terminata da settembre, suggerita in un biglietto lasciato nell’auto e in una lettera inviata a un quotidiano locale. Ma questi brandelli di una vita in pezzi non bastano a spiegare la scelta di Veronica di precipitare per novanta metri nel vuoto, con tra le braccia il suo bambino. La Volkswagen Touran parcheggiata sul lato del ponte, le chiavi nel cruscotto, le quattro frecce accese. Un biglietto d’addio. E un viaggio verso l’ignoto, con l’unico tesoro che aveva: Riccardo.

Veronica, originaria di Roncone, ma residente a Trento, è stata ritrovata senza vita insieme al figlioletto a breve distanza dal letto del torrente. Una tragedia che ha lasciato la comunità intera senza parole, mentre gli investigatori dei Carabinieri di Cles cercano di far luce su quanto accaduto. Il pm Davide Ognibene ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a carico di ignoti, un passo necessario per tentare di comprendere la terribile tragedia e svolgere ulteriori indagini sul computer e sul telefono di Veronica. Inoltre, le telecamere lungo il tragitto da Trento al viadotto mostrano l’auto di Veronica nei pressi del ponte il giorno precedente l’incidente, suggerendo che potrebbe aver pianificato l’atto in anticipo.