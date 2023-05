Maria Giovanna Maglie, saggista e opinionista, è morta all’età di 70 anni. La notizia della sua morte è stata comunicata da Francesca Chaouqui tramite i social media. Chaouqui ha scritto: “Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte a causa di complicazioni venose ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”. La Maglie era stata ricoverata per due mesi lo scorso dicembre a causa dei suoi problemi di salute. Ma ora un tweet ironico sulla sua fine, postato da un noto comico, fa esplodere la polemica sui social.

Alla fine del 2022, Maria Giovanna Maglie aveva personalmente annunciato i suoi problemi di salute e il suo lungo ricovero. Aveva spiegato le ragioni della sua assenza dicendo: “Sto un po’ meglio. Ho avuto un intervento abbastanza importante al cuore che, purtroppo, ha avuto delle complicanze inaspettate nel periodo post-operatorio. Questo ha prolungato sia la malattia che la degenza. Sono stata molto male, con un’anemia molto grave”. Riguardo alle specifiche cause dell’operazione, aveva aggiunto: “Si trattava di un aneurisma che non si è rotto. Avevo, fortunatamente non più, un aneurisma dell’aorta”. Ora però purtroppo è morta.

Morta Maria Giovanna Maglie, aveva 70 anni.

A differenza di Michela Murgia è morta esaudendo il desiderio di morire sotto un governo fascista.#MariaGiovannaMaglie — Pietro Diomede (@PDUmorista) May 23, 2023

Morta Maria Giovanna Maglie: il tweet che fa discutere

L’autore del tweet che sta facendo letteralmente ribollire i social si chiama Pietro Diomede. Il comico ex Zelig era già noto per le sue battute considerate da molti di cattivo gusto. Ma forse stavolta Diomede ha superato il limite. “Morta Maria Giovanna Maglie, aveva 70 anni. A differenza di Michela Murgia è morta esaudendo il desiderio di morire sotto un governo fascista”, cinguetta infatti il comico su Twitter.