L’ultimo articolo di Maria Giovanna Maglie dettato dal letto dell’ospedale: “Vi sembrerà di ascoltarla” Cronaca

Sono passati ormai alcuni giorni dalla triste notizia della morte di Maria Giovanna Maglie. La saggista e opinionista se ne è andata all’età di 70 anni. La notizia della sua dipartita è stata comunicata da Francesca Chaouqui tramite i social media. Chaouqui ha scritto: “Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte a causa di complicazioni venose ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”. La Maglie era stata ricoverata per due mesi lo scorso dicembre a causa dei suoi problemi di salute. Ora il quotidiano Libero pubblica il suo ultimo articolo, dettato dal letto dell’ospedale.

Leggi anche: Morte Maria Giovanna Maglie, il tweet del comico che fa infuriare i social: “Ecco come è morta” Alla fine del 2022, Maria Giovanna Maglie aveva personalmente annunciato i suoi problemi di salute e il suo lungo ricovero in ospedale. Aveva spiegato le ragioni della sua assenza dicendo: “Sto un po’ meglio. Ho avuto un intervento abbastanza importante al cuore che, purtroppo, ha avuto delle complicanze inaspettate nel periodo post-operatorio. Questo ha prolungato sia la malattia che la degenza. Sono stata molto male, con un’anemia molto grave”. Riguardo alle specifiche cause dell’operazione, aveva aggiunto: “Si trattava di un aneurisma che non si è rotto. Avevo, fortunatamente non più, un aneurisma dell’aorta”. L’ultimo articolo dall’ospedale di Maria Giovanna Maglie Come appena accennato, Libero decide di pubblicare l’ultimo articolo della Maglie, dettato al suo assistente dal letto dell’ospedale romano. “Alla fine di ogni periodo gli chiedeva di rileggere dall’inizio perché voleva che fosse chiaro, che le sue parole mettessero tutti spalle al muro. – si legge sul quotidiano fondato da Vittorio Feltri – Quello scritto è la prefazione al libro dell’avvocato Eleonora Coletta ‘Canale terminale’. La giornalista aveva conosciuto Eleonora durante un convegno a Verona”.

“La donna raccontò la sua tragica storia quando nel 2021, a distanza di due giorni, perse marito e papà. – Libero riassume il contenuto dell’ultimo articolo dettato in ospedale da Maria Giovanna Maglie – Entrambi ricoverati all’ospedale Giuseppe Moscati di Taranto, entrambi positivi al Covid. Il libro è la denuncia di una sanità malata: cartelle cliniche errate, sistemazioni improvvisate, parenti che non ricevono notizie dei loro cari per giorni, oggetti scomparsi, smarriti o rubati. Pazienti sulla via della guarigione improvvisamente morti a causa di infezioni oppure lasciati andare perché ‘vecchi’. Da leggere per non dimenticare. Dopo quel convegno la Maglie promise ad Eleonora che avrebbe scritto la prefazione al libro. E ha rispettato gli accordi. Le prime righe, ora che lei non c’è più, risuonano feroci, ma leggete fino alla fine: vi sembrerà di ascoltarla. Potente come sempre”.

