Bill Gates, il sindaco di Portofino non ci sta e sbotta: “Non puoi fare come ti pare”

Bill Gates fa infuriare il sindaco di Portofino. Ma che cosa ha fatto di così grave il magnate americano, fondatore di Microsoft, per meritarsi una bacchettata durissima da parte del primo cittadino della cittadina ligure? Gates, attraverso la società Four Seasons, ha acquistato Villa san Giorgio, nota come il Castello di Portofino. Il suo obiettivo è quello di farne un hotel di lusso, proprio per la sua catena ‘Four Seasons’, acquisita nel 2021 per 2,2 miliardi di dollari dal principe saudita Alwaleed bin Talal. Ma Matteo Viacava non ci sta e sbotta.

Bill Gates compra il Castello di Portofino

L’immobile noto come il Castello di Portofino, appena acquistato da Bill Gates, è ampio 1200 mq ed è diviso in 12 mini appartamenti con ascensore privato che porta alla spiaggetta sottostante. Il miliardario americano ha tutte le intenzioni di trasformarlo in uno degli alberghi della catena ‘Four Seasons’. Ma è costretto a sbattere contro il muro rappresentato dalle autorità locali, sindaco in testa.

Secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando, il prezzo di acquisto del Castello di Portofino si aggirerebbe intorno ai 50 o 60 milioni di euro. L’immobile è stato messo in vendita da un assicuratore genovese e, in passato, era stato di proprietà della baronessa Jeannie Watt Mumm, vedova del barone Mumm, ricordata a Portofino come “la signora del Castello di San Giorgio”. Per trasformarlo però in un albergo di lusso Bill Gates dovrà tener conto della necessità di un cambio di destinazione d’uso, che al momento risulta essere soltanto ad uso “abitativo residenziale”.