Sondaggi, crollano Silvio Berlusconi e Forza Italia

Nei sondaggi crolla Silvio Berlusconi. Arriva l’appuntamento settimanale con la Supermedia di Youtrend e Agi. In testa nei partiti e nelle coalizioni ci sono sempre Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia e il Pd di Elly Schlein, che però registra la prima e significativa battuta d’arresto. Notizie cautamente positive per Azione e Italia viva. La rilevanza di questi sondaggi è pesante, data l’imminenza del voto in 800 comuni italiani.

In vista dell’appuntamento elettorale, Youtrend registra nei sondaggi il crollo di Berlusconi. Fratelli d’Italia non supera più quota 30%, restando al 28,9, ma resta il primo partito, guadagnando un segno positivo dopo sei settimane: +0,2%. In calo le coalizioni. Il centrodestra perde lo 0,4 per cento e si attesta al 45% contro il 25,4 del centrosinistra (-0,3%).

Il segno meno della coalizione di centrosinistra è tutto del Pd, al -0,3%, per la prima volta in negativo da quando c’è Elly Schlein alla segreteria, e arriva così al 20,2%. Sale dello 0,2% il Movimento 5 Stelle, ora al 16,1%. Segue la Lega di Matteo Salvini che guadagna lo 0,2% attestandosi al 9,1. Il video di Silvio Berlusconi, invece, sembra aver fatto più danni che altro: Forza Italia, infatti, cala dello 0,3%, facendo scendere il partito al 6,9%.