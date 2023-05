Un altro terribile incidente stradale che si porta via un’altra giovane vittima. Stavolta è successo vicino a Portogruaro, in Veneto, dove il 18enne Admir Hoti è morto nella notte a causa delle ferite riportate in un grave incidente avvenuto mercoledì 10 maggio lungo la tangenziale della città, all’altezza dello stabilimento della Purina. Il giovane, che viaggiava insieme al padre, è rimasto incastrato tra le lamiere. I soccorritori sono riusciti a fatica a liberarlo e a trasportarlo prima all’ospedale locale, e poi all’Angelo di Mestre dove purtroppo è morto.

Incidente stradale a Portogruaro: morto Admir Hoti

Secondo quanto si apprende, l’incidente stradale avvenuto a Portogruaro sarebbe stato provocato dalla perdita di aderenza, forse a causa dell’asfalto bagnato, della Fiat Grande Punto sulla quale viaggiava Admir Hoti insieme al padre. A quel punto l’autovettura si sarebbe scontrata frontalmente con una Chevrolet che sopraggiungeva dal senso opposto. L’auto dove si trovava Admir si sarebbe addirittura spezzata in due, perdendo il motore.

La scena che si è presentata di fronte agli occhi dei soccorritori è stata drammatica. Dopo essere stato estratto dalle lamiere, Admir Hoti è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Ma era già in arresto cardiaco e tutti i tentativi di rianimarlo si sono purtroppo rivelati inutili. Ora le forze dell’orine indagano per stabilire le esatte cause dell’incidente stradale di Portogruaro.