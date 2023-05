Tragedia in Spagna per una coppia: incidente in auto, lei muore lui resta illeso e si suicida per il dolore dodici ore dopo. L’incidente è avvenuto a Motril, in Spagna. Encarni e José Manuel, genitori di due figlie di 15 e 12 anni, hanno avuto un incidente stradale sabato scorso. Alla guida c’era José, che di mestiere faceva il vigile urbano. Per evitare un ostacolo improvviso, José ha sterzato e ha perso il controllo dell’auto. Il veicolo è finito fuori strada, provocando la morte sul colpo di Encarni, che aveva 41 anni. Il marito è rimasto completamente illeso, ma sotto shock. Dopo un veloce controllo dei paramedici, l’uomo è tornato a casa. La mattina successiva, di domenica, ha deciso di togliersi la vita. Encarni e José hanno lasciato orfane le loro due figlie, che sono state affidate ai nonni.

