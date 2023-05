“Il riposo è un atto politico”: Giorgia Soleri contro gli haters

Giorgia Soleri contro gli haters: “Il riposo è un atto politico”. L’attivista e influencer ha postato le foto della sua vacanza a Ibiza. E poi la didascalia: “In una società che ritiene la performance, l’iperproduttività e il sacrificio dei propri desideri per aderire a standard inumani dei valori da sfoggiare, il riposo è un atto politico”. Insomma, Giorgia riesce a non farsi amare particolarmente neanche con le foto del suo viaggio. I commentatori scrivono: “Una paraculata”. E lei incalza: “Il riposo è un atto politico. Ancor di più quando a praticarlo sono corpi non conformi, disabili, queer”. Il riposo è “un privilegio necessario” per “provare a vivere, anche solo ogni tanto, seguendo i ritmi di cui il proprio sé ha bisogno”: questo ai fini di “un mondo più a misura di essere umano”.

>>>>> Tornano le cambiali in risposta ai rialzo dei tassi d’interesse

Giorgia Soleri

Il post da Ibiza e la polemica: Giorgia Soleri contro gli haters

“Se non ti accorgi che far passare un costoso viaggio ad Ibiza come un atto politico è una paraculata che fa incazzare pure chi ti segue allora c’è proprio un problema di fondo di percezione della realtà. Il viaggio ad Ibiza te lo puoi godere anche senza questa pulsione di dover condividere un messaggio offensivo per chi si fa il culo a strisce e a Ibiza probabilmente non si potrà mai permettere di andarci. Spero che le tue agenzie e consulenti sappiano consigliarti meglio più avanti sul tipo di messaggi che vuoi rendere pubblici”. Questo il commento più visualizzato sotto il post di Giorgia Soleri, contro gli haters, che incalza: “Il riposo è un meritato atto politico”.

La fidanzata di Damiano David, leader dei Maneskin, è reduce dall’ultima edizione di Pechino Express, ma non trova pace neanche quando è in vacanza.