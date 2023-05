Ucraina, Londra invia missili a lungo raggio per respingere gli invasori russi

Da Londra missili a lungo raggio per la difesa dell’Ucraina. Dall’Ansa la conferma di Londra: inviati missili a lungo raggio a Kiev. Il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, ha commentato alla Camera la fornitura all’Ucraina da parte da parte del suo governo di missili cruise a lungo raggio Storm Shadow. “Oggi posso confermare che il Regno Unito sta donando missili Storm Shadow all’Ucraina”. Il ministro ha aggiunto che questa scelta completa gli altri sistemi d’arma già inviati a Kiev, come i missili Himars e Harpoon, e che questi rientrano nella strategia di risposta per respingere le forze russe sul suo territorio.

Un aereo che supporta i missili Storm Shadow forniti dalla Gran Bretagna a Kiev

La Gran Bretagna completa la dotazione di armi a Kiev e invia missili a lungo raggio per la difesa dell’Ucraina. Questi missili possono colpire obiettivi strategici ad alta priorità, come bunker, depositi di carburante, ponti e altre infrastrutture critiche. Gli Storm Shadow possiedono una testata altamente esplosiva e un sistema di navigazione satellitare ad alta precisione, che consente loro di colpire gli obiettivi con estrema precisione da lunghe distanze.

Gli Storm Shadow è parte di un programma di cooperazione tra il Regno Unito, la Francia e l’Italia, noto come il programma Tornado Advanced and Multi-Role Strike System (TAMARA). Il missile sostituisce i famosi cruise americani AGM-86 ALCM, che erano in servizio con la Royal Air Force britannica e l’Aeronautica Militare italiana. Gli Storm Shadow sono già impiegati in diversi scenari, tra cui la guerra del Golfo nel 1991, la guerra in Iraq del 2003 e l’intervento militare in Libia del 2011. Durante la guerra in Iraq del 2003, gli Storm Shadow sono stati utilizzati per distruggere i bunker sotterranei e altri obiettivi ad alta priorità. Il missile ha una lunghezza di 5,1 metri e un peso di 1.300 kg. Ha una velocità massima di Mach 0,8 e un raggio d’azione di oltre 400 km. Il sistema di guida satellitare ad alta precisione consente al missile di colpire un obiettivo con un’accuratezza di circa 1,5 metri.