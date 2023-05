Ucraina, gli 007 inglesi: russi in ritirata da Bakhmut

Il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, ha annunciato su Twitter che gli 007 inglesi confermano la ritirata dei russi da Bakhmut. Sul social spopolano le immagini di una ritirata non proprio ordinata, anzi una sorta di rotta completa. Sembra essere questo il primo effetto della precedente uscita di Wallace, questa volta nella Camera dei Comuni, quando il ministro ha annunciato il completamento degli invio dei missili cruise a lungo raggio a Kiev.

Carro armato a Bakhmut

Gli 007 inglesi confermano: russi in ritirata da Bakhmut

Le forze ucraine hanno “riconquistato almeno un chilometro di territorio” a Bakhmut. Sempre su Twitter l’aggiornamento quotidiano dell’intelligence diffusa dal ministero della Difesa di Londra. “Negli ultimi quattro giorni elementi della 72esima Brigata (Smrb)” russa si sono “probabilmente ritirati in ordine sparso dalle loro posizioni sul fianco meridionale delle operazioni di Bakhmut”. Il messaggio si conclude con una valutazione significativa: la ritirata dal “settore così impegnativo e importante dal punto di vista operativo evidenzia la grave carenza di unità da combattimento credibili da parte della Russia”.

Oggi è anche il giorno in cui il presidente ucraino, Wolodymyr Zelensky, visiterà diversi leader europei, soprattutto in Italia e in Vaticano, in vista di una fase decisiva del conflitto.