Zelensky a Roma, Salvini non lo incontra: ecco perché

Zelensky non incontra Salvini, le spiegazioni del vicepresidente. Matteo Salvini scrive un post per giustificare la sua assenza all’incontro istituzionale. L’AdnKronos ha intervistato Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato. “Ricostruzioni assurde, incontro mai previsto”, scrive Salvini. “Ben vengano tutti gli incontri”, dice Romeo. Ecco com’è andata secondo i leghisti, che non hanno mai nascosto la vicinanza a Putin.

>>>>> Ucraina, oggi Zelensky in Italia, ma non vuole incontrare Salvini

Una maglietta tristemente famosa per Salvini

Zelensky non incontra Salvini, la versione del vicepresidente

“Leggo ricostruzioni surreali in base alle quali io non sarei andato”, ma ecco perché Zelensky non incontra Salvini, almeno secondo quello che racconta il vicepresidente ai giornalisti. Oggi è rimasto a Milano e non andrà a Roma, dove secondo lui l’incontro “non è mai stato previsto”. “Il presidente del Consiglio incontra un presidente del Consiglio”. “Io avrei incontrato Zelensky? Ci mancherebbe altro, sono stato alla conferenza stampa di ricostruzione dell’Ucraina dieci giorni fa”.



Per approfondire la questione, l’AdnKronos ha intervistato il capogruppo leghista al Senato, Massimiliano Romeo. “Tutti gli incontri sono positivi, ben venga sempre il dialogo, la speranza è che si possa al più presto arrivare a un cessate il fuoco. Troppe persone stanno perdendo la vita in questo conflitto. Il mio auspicio è che possa iniziare anche da qui un percorso per una soluzione pacifica del conflitto in corso”, che “porti una soluzione diplomatica della guerra, con la speranza di arrivare a un cessate il fuoco il prima possibile. Da parte nostra continuiamo a garantire il sostegno all’Ucraina”.

Conclude Romeo: “Sappiamo che la strada della diplomazia non è facile, ci sono altri attori in campo, a livello internazionale, che dovranno intervenire, ma preghiamo tutti che possa essere l’inizio di una interlocuzione che possa almeno portare a un cessate il fuoco”.