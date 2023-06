La decisione definitiva di Harry e Meghan, fan sotto choc: “È solo una questione di giorni” Gossip

Harry e Meghan vicini, anzi vicinissimi al divorzio. Se ne dice sicura l’esperta della Famiglia Reale britannica, Jennie Bond, intervistata dalla rivista Ok. La Bonda ha anche aggiunto che l’annuncio da parte della coppia sarebbe imminente. Insomma, dopo ani di feroci polemiche che hanno diviso Harry dal padre Re Carlo III, dal fratello William e dal resto della sua famiglia, il figlio secondogenito di Lady Diana potrebbe esere accolto nuovamente dai suoi cari. Ma solo ad una condizione: il divorzio da Meghan.

Leggi anche: Il Principe Harry in tribunale contro i tabloid: “Avete le mani sporche di sangue” Harry e Meghan vicini al divorzio secondo Jennie Bond “Fonti certe interne a Buckingham Palace hanno confermato che Harry, senza Meghan, sarebbe immediatamente perdonato dal re e dalla famiglia”, rivela ancora Jennie Bond secondo la quale il padre Carlo sarebbe disposto a perdonare immediatamente il figlio Harry. Però solo quando quest’ultimo formalizzerà il divorzio dall’ex attrice americana. “Penso ci sia ancora buona volontà nei confronti di Harry, o meglio, nei confronti del vecchio principe Harry, quello che tutti ricordano. Potrebbe recuperare il terreno che ha perso nel tempo ed essere accolto di nuovo”, chiude così la sua intervista Jennie Bond secondo la quale il perdono reale anche per Meghan sarebbe inimmaginabile.

Il principe Harry, noto per il suo spirito ribelle, qualche giorno fa ha portato la sua lotta per la privacy in tribunale, sfidando il potente gruppo editoriale del ‘Daily Mirror’. L’Alta Corte di Londra è diventata teatro di uno scontro inedito, con Harry che accusa il tabloid di aver invaso la sua privacy, intercettato le sue comunicazioni e rovinato la sua adolescenza. Il principe ha inoltre accusato il ‘Daily Mirror’ e altri tabloid di aver seminato discordia tra lui e suo fratello, il principe William. Ha parlato di come le speculazioni sulla paternità di suo padre, il principe Carlo, fossero state alimentate dai tabloid, creando un clima di paura e insicurezza durante la sua infanzia. Ha descritto il trauma che queste affermazioni hanno causato, dicendo che temeva di essere escluso dalla famiglia reale. Ora la notizia del divorzio da Meghan cambia nuovamente le carte in tavola.

Leggi anche: Quella lite tra Harry e il suo ghostwriter: “Era paonazzo”