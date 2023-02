Angelo Duro a Sanremo, la reazione di Amadeus: “Carriera finita”

Ci è mancato poco che Angelo Duro non facesse venire un infarto ad Amadeus in chiusura della seconda serata del Festival di Sanremo. Certo, l’esibizione del comico è stata sicuramente concordata con il conduttore e con i vertici della Rai. Ma le sue parole e i suoi gesti dissacranti non hanno evidentemente lasciato tranquillo Amadeus, consapevole che uno scivolone non voluto avrebbe potuto provocare una tempesta di critiche. E i suoi commenti alla prestazione di Duro vanno proprio in questa direzione.

Angelo Duro a Sanremo

L’esibizione di Angelo Duro a Sanremo e la reazione di Amadeus

Angelo Duro ha il compito non facile di chiudere la seconda serata del Festival di Sanremo, quando ormai anche i telespettatori più accaniti stanno per spegnere la tv, visto che è quasi notte fonda. Lui dice di volersi esibire nel segno della “vera trasgressione”. Poi precisa: “Io trasgredisco, non ho tatuaggi e dico ca***te da sobrio perché sono astemio. E le sparo comunque”. Quindi decide di slacciarsi la cintura dei pantaloni, tirarsi su la maglietta e restare in mutande per mostrare, dice, il suo corpo “coperto solo da nei”.

“Invito a cambiare canale chi si indigna, chi si scandalizza. Cambiate canale e andate a dormire! È una scelta libera. Non avete cambiato canale? Allora beccatevi Angelo Duro”, questo il messaggio lanciato in diretta da Amadeus ai telespettatori di Sanremo. E così il comico che si autodefinisce “immorale” ha potuto fare il suo ingresso sul palco dell’Ariston in una fascia oraria assolutamente protetta. “Il vero trasgressivo sono io che non ho nemmeno un tatuaggio. Io non bevo alcol, solo acqua. Questo è trasgressivo”, provoca ancora il comico.

“Ho fatto tesoro di tutte le caz***e fatte da mio fratello più grande. Ho avuto la strada spianata – prosegue Angelo Duro – consiglio di andare a put***e. Questo salva la coppia. Non quelli che fanno le corna segretamente con l’amica della moglie”. Battute pesantissime che provocano la reazione finale di Amadeus: “Forse stasera sarà decollata la sua carriera ma magari è finita la mia”.

