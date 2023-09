Angus Cloud è morto il 31 luglio scorso. Ma solo oggi iniziano a trapelare alcune rivelazioni sulle cause della sua morte. Il 25enne attore americano, noto al pubblico per il ruolo di Fezco nella serie Euphoria, è deceduto per overdose in seguito all’assunzione di un mix di fentanil, cocaina, metanfetamine e benzodiazepine. Lo ha dichiarato l’ufficio del coroner della contea di Alameda, in California.

Le cause della morte di Angus Cloud

Nonostante avesse soltanto 25 anni e la sua carriera fosse stata ancora brevissima, Angus Cloud era considerato da molti una vera promessa di Hollywood. Oltre al ruolo in Euphoria, che lo aveva consacrato al grande pubblico, l’attore aveva recitato anche in film con un budget ridotto come North Hollywood (2021) e The Line (2023). Oltre ad aver fatto apparizioni in videoclip musicali, tra cui Mamiii di Becky G e Karol G, e anche nel video musicale postumo Cigarettes di Juice WRLD.

Ora che le cause della sua morte sono state rese note, aumenta ancora di più l’amarezza per questa vita che si è spezzata così presto. Circa cinque mesi fa, infatti, era stato annunciato che Angus Cloud avrebbe fatto parte di un nuovo film thriller della saga Scream, il sesto, prodotto dalla Universal Pictures, diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.