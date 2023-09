Anna Elisa non ce l’ha fatta. Morta in ospedale la donna bruciata viva dal marito

È morta Anna Elisa Fontana, bruciata viva dal marito. La donna di 48 anni era stata aggredita dal marito la notte tra venerdì 22 e sabato 23 a Pantelleria. Onofrio Bronzolino, 52 anni, le aveva dato fuoco gettandole addosso della benzina e un accendino, provocandole ustioni sul 70 percento del corpo. Anche l’uomo è rimasto gravemente ferito agli occhi e al volto, per il ritorno di fiamma. La coppia, insieme da due anni, non funzionava più. Chi li conosce parla di continui litigi. L’ultimo in centro a Pantelleria, vicino a un bar. Bronzolino, con un matrimonio finito alle spalle, è schizzato a recuperare della benzina, mentre Fontana, anche lei divorziata e con cinque figli, tutti avuti nel matrimonio precedente, rientrava in casa.

Morta Anna Elisa Fontana, bruciata viva dal marito

Non ce l’ha fatta ed è morta Anna Elisa Fontana, bruciata viva dal marito. Dopo l’aggressione, la donna ha avuto la forza e la lucidità di entrare sotto la doccia e chiamare i soccorsi. Un elicottero ha portato la coppia al centro grandi ustionati di Palermo, dove le condizioni di Anna Elisa sembravano già disperate. Dopo atroci sofferenze, Anna Elisa Fontana è spirata. Il marito resta in prognosi riservata, piantonato dai carabinieri. Il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona, commenta con amarezza: “Un gesto che ha sconvolto la comunità, non ci sono mai stati eventi di questa gravità sull’isola”.

