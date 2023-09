Reinhold Messner, notizia shock Cronaca

Revocano il Guinness a Messner. Il libro Guinness dei primati ha privato Reinhold Messner della sua corona come “re degli ottomila“. “Non è stato lui a compiere la prima salita su tutti e 14 gli ottomila. Secondo il cronista di alpinismo tedesco Eberhard Jurgalski, nel 1985 Messner e Hans Kammerlander non hanno raggiunto la cima dell’Annapurna. Messner, 79 anni, ha risposto all’Ansa dicendo: “Sono sciocchezze. Innanzitutto, non ho mai rivendicato alcun record, quindi non possono negarmi nulla. Inoltre, le montagne cambiano. Sono passati quasi 40 anni, ma se qualcuno è salito sull’Annapurna, siamo stati io e Hans”.

Reinhold Messner Revocato il primato del Guinness a Reinhold Messner Il comitato scientifico ha revocato il Guinness a Reinhold Messner. Sul sito Guinness World Records, ora si indica l'americano Edmund Viesturs come la prima persona a scalare tutti e 14 gli ottomila tra il 1989 e il 2005. Si menzionano esplicitamente le obiezioni di Jurgalski riguardo al vecchio record. Messner risponde: "Nessuno esperto di alpinismo metterebbe in dubbio la nostra impresa. Jurgalski non sa nulla a riguardo. La montagna cambia, come tutto nella natura. Soprattutto sull'Annapurna, basta che la cornice di neve crolli e la vetta si abbassa di cinque metri". "La cresta che porta alla vetta misura 3 chilometri, Jurgalski ha semplicemente confuso la cima est con quella principale. Qui, evidentemente, qualcuno cerca di farsi notare senza avere alcuna competenza. L'alpinismo", ribadisce Messner, "ha subito cambiamenti nel corso degli anni. Inizialmente, era incentrato sulla conquista delle vette inesplorate, ma poi ci si è concentrati sulla difficoltà dell'impresa, come abbiamo fatto io e Hans scalando l'Annapurna lungo una parete interminabile e estremamente difficile durante una tempesta, che di per sé era già un'impresa".

In conclusione, Messner sottolinea che “l’alpinismo non è uno sport, quindi non esistono competizioni né vincitori. Per questo motivo, le competizioni nelle palestre artificiali di roccia non possono essere considerate alpinismo”.

