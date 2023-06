Otto bambini feriti in un parco da un uomo armato di coltello: alcuni sono gravi

Terrore ad Annecy, in Alta Savoia, in Francia. Un uomo armato di coltello ha infatti aggredito alcuni bambini in un parco. Secondo le prime informazioni, sarebbero rimasti feriti almeno otto piccoli, di cui tre in modo grave, e anche un adulto. L’aggressore è stato fermato poco dopo dalle forze dell’ordine accorse sul posto. Si tratterebbe di un richiedente asilo di origine siriana. I bambini colpiti avrebbero circa tre anni e sarebbero alunni di una scuola materna.

Bambini feriti con un coltello in un parco di Annecy

Anche il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, ha confermato con un tweet l’avvenuto arresto “grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine”. Ora l’uomo che ha aggredito i bambini nel parco di Annecy armato di coltello si trova in camera di sicurezza e non può più nuocere a nessuno. Secondo la descrizione fornita da alcuni testimoni, l’aggressore indossava un turbante sulla testa.

La premier francese, Elisabeth Borne, si recherà oggi stesso ad Annecy. A renderlo noto è l’emittente Bfmtv che cita fonti del Matignon. E anche il presidente Emmanuel Macron “segue naturalmente la situazione”, fa sapere l’Eliseo, citato da Bfmtv. Intanto emergono altre informazioni sull’aggressore che ha ferito sei bambini nel parco con un coltello. Sarebbe nato nel 1991, non avrebbe alcun precedente penale e, proprio per questo motivo, risultava sconosciuto fino ad ora alle forze dell’ordine.