Bambina di un anno trovata morta in auto, lasciata dal padre

Via dei Fucilieri, è una strada come tante, costellata di case e di auto parcheggiate. Ma il silenzio che vi regnava ieri era diverso. Pesante. Opprimente. La tragedia era scritta ovunque, persino nell’aria che si respirava.

Stella, una bambina di appena un anno, è stata ritrovata senza vita all’interno di una Megane rossa, un’auto comprata da pochi mesi. Il padre, un carabiniere in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa, l’aveva dimenticata sul sedile posteriore della macchina, parcheggiata nella cittadella militare della Cecchignola. Il suo obiettivo era l’asilo Sorella Maria Cristina Luinetti, un nido aziendale del Ministero della Difesa. Doveva essere un giorno come un altro, un giorno di giochi e di risate per Stella. Non lo è stato.

A fare l’orribile scoperta è stata la mamma di Stella. Andata all’asilo per riprendere la sua bambina, le maestre le hanno detto che Stella non era mai stata portata. Un brivido le ha attraversato la schiena, un presagio terribile. È corsa verso l’auto, i suoi gridi hanno perforato l’aria. Un passante ha cercato di aiutare, rompendo il finestrino dell’auto per cercare di farla respirare, ma era troppo tardi. Gli operatori del 118, accorsi sul posto, hanno tentato invano di rianimare la piccola Stella.