Il leader dei Maneskin, Damiano David e Giorgia Soleri hanno rotto. Lui è stato paparazzato mentre baciava un’altra in discoteca. Di fronte ai fatti, Damiano dichiara: “Non doveva uscire così. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo”. Paparazzi hanno fotografato Damiano a Formentera, mentre baciava una ragazza bionda in discoteca, che chiaramente non sembrava essere Giorgia Soleri, con cui è stato legato per 5 anni.

Damiano David e Giorgia Soleri a destra. Damiano bacia un’altra a Formentera (sinistra)

Il cantante Damiano David e Giorgia Soleri hanno rotto. Le sue dichiarazioni dopo la paparazzata a Formentera. Inizialmente i due avevano deciso di non diffondere la notizia della separazione. In una storia su Instagram, Damiano scrive: “Sono molto dispiaciuto che questo video sia trapelato. Non era così che volevamo gestire questa situazione. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno. Spero che questo non influisca sull’immagine di Giorgia e vi prego di rispettare la delicatezza di questo momento”.

La ragazza bionda che appare nelle foto suscita molte speculazioni. Molti sostengono che sia Luna Passos, la ragazza del bassista Vic. Tuttavia, ciò che è certo è che Damiano si trovi in vacanza anche con Victoria, Luna e altri amici in Spagna. Secondo le fonti più informate, la nuova fiamma di Damiano potrebbe essere Martina Taglienti, una modella nata nel 2001. Fa parte del gruppo da tempo ed è molto amica di Victoria De Angelis e Thomas Raggi. Si troverebbe anche lei in vacanza con l’intera crew. Le foto condivise sui social mostrano il look di Martina in una delle serate in cui il gruppo si è divertito insieme. Gli abiti indossati, sia da lei che da Damiano durante una cena in particolare, non lasciano spazio a dubbi. Al momento, Giorgia Soleri, l’altra protagonista di questa vicenda, non ha fatto alcuna dichiarazione.