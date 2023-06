Tragedia sull’A4, scontro tra due camion: morti e feriti

Scontro tra due camion sulla A4. Nel Milanese, sull’autostrada A4 fra Rho e la barriera di Milano Ghisolfa, si è verificato un incidente stradale in cui sono morte due persone. Dal 118, sono stati identificati quattro veicoli coinvolti: due mezzi pesanti e due automobili. Le due persone decedute si trovavano insieme in una delle due auto coinvolte. L’autista della stessa vettura, una donna di circa cinquant’anni, è stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza in gravi condizioni, con traumi alla testa, al torace, all’addome e al bacino. Il quarto passeggero, un uomo di 55 anni, è stato portato in condizioni meno gravi all’ospedale di Legnano, mentre l’autista dell’altra auto, una donna di 37 anni, è stata trasportata al San Carlo di Milano.

Il pauroso scontro tra tir sulla A4

In totale, ci sono cinque persone ferite per lo scontro tra due camion sulla A4. I due conducenti dei mezzi pesanti sono stati valutati ma non ospedalizzati. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso, l’automedica, tre ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

