La Procura di Milano si è mossa un passo avanti nelle indagini riguardanti l’omicidio di Giulia Tramontano, la giovane 29enne incinta, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello la sera del 27 maggio.



Il barista del locale “9” di Senago, situato a soli 100 metri dal luogo dove è stato trovato il corpo senza vita di Giulia, ha confermato ai carabinieri che lunedì 29 maggio, due giorni dopo l’omicidio, Alessandro Impagnatiello era venuto nel suo bar insieme alla madre per informarsi sulla presenza di telecamere di sorveglianza esterne.



Le telecamere interne del bar hanno catturato le immagini di Alessandro, della madre e di un uomo non identificato che chiedevano informazioni ai presenti. Questa testimonianza, assieme alle riprese, potrebbe rafforzare l’ipotesi che qualcuno potesse avere aiutato l’assassino nei giorni seguenti al delitto.



Alessandro Impagnatiello, il 30enne che ha confessato di essere l’autore dell’omicidio, è stato arrestato e sta collaborando con le autorità. Tuttavia, questo nuovo elemento potrebbe aggiungere una piega inaspettata al caso. Le domande ora sorgono sulla possibile complicità della madre e di questo uomo non identificato.

Cosa c’entrano le due persone

Le indagini sono in corso per capire il coinvolgimento di queste due persone. Potrebbero essere state inconsapevolmente coinvolte o potrebbero aver avuto un ruolo attivo nel tentativo di coprire le tracce del delitto? Sarebbe prematuro trarre conclusioni definitive in questa fase, tuttavia, le autorità sono al lavoro per fare luce su questi interrogativi.



Giulia Tramontano, la vittima, era al settimo mese di gravidanza. Questa tragica perdita ha scosso l’intera comunità di Senago. Mentre la verità continua a emergere, si spera che venga fatta giustizia e che sia data una risposta alle molte domande ancora in sospeso.



Il caso dell’omicidio di Giulia Tramontano continua a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica. Il barista del locale “9”, con la sua testimonianza, ha fornito un elemento cruciale che potrebbe spingere le indagini in una nuova direzione.