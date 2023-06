Allarme inquinamento, arriva il divieto di uscire dalle case

Nube tossica negli Usa. La nube tossica a seguito degli incendi in Canada che si era propagata nello stato di New York arriva anche a Washington. Le autorità decretano che il livello di pericolosità dell’aria è viola, cioè il massimo, a causa degli incendi in Canada. La città è avvolta in una foschia grigia e si sente un forte odore di bruciato. Agli abitanti della capitale americana si consiglia o di non uscire di casa o di indossare la mascherina. La partita di baseball in programma questa sera tra la squadra locale, i Nationals, e i Diamondbacks, è rinviata.

Arriva dal Canada la nube tossica negli Usa. In mattinata l’allerta a New York. Un’ampia massa di colore arancione si espande sui cieli del Nord-Est degli Stati Uniti, inclusa l’area metropolitana di New York. Le particelle tossiche portate dai venti provengono dal Canada, dove si sono verificati numerosi incendi nelle ultime settimane. I sindaci delle aree interessate stanno istruendo i residenti per evitare pericolose contaminazioni.

Gli abitanti e i turisti di Manhattan osservano con stupore e preoccupazione quanto accade sopra di loro. A New York e Washington, le scuole pubbliche hanno cancellato tutte le attività all’aperto, mentre a Philadelphia le autorità hanno consigliato ai cittadini di rimanere al chiuso. Il sindaco di New York, Eric Adams, ha raccomandato di rimanere al coperto o di indossare maschere all’aperto, descrivendo il peggioramento della qualità dell’aria come un evento senza precedenti. La nube presente nel cielo sta anche influenzando il traffico aereo lungo la Costa Est. La Federal Aviation Administration sospende tutti i voli in partenza dall’aeroporto LaGuardia di New York, mentre i voli diretti all’aeroporto di Newark sono in ritardo di molte ore in attesa che la nube si diradi e la visibilità per i piloti migliori.