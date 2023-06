Altra bimba chiusa in auto, tragedia sfiorata

I vigili urbani di Prato hanno salvato una bimba di meno di 2 anni che era rimasta accidentalmente chiusa nell’auto dei genitori. Una pattuglia ha notato persone che cercavano di aprire un suv nero in sosta lungo via dei Ciliani. Un uomo ha chiesto disperatamente aiuto perché la bimba si trovava all’interno dell’auto, con le portiere bloccate automaticamente. Il padre ha spiegato di aver accidentalmente dimenticato le chiavi sul sedile. Sia la madre che il fratello 15enne della bimba erano presenti e riferivano che la bambina era rimasta chiusa nell’auto per almeno 15 minuti, sotto il sole e soffriva a causa delle alte temperature. Gli agenti hanno rotto il deflettore posteriore dell’auto e aperto uno sportello per liberare la piccola. La bimba è stata portata in ospedale per controlli dal servizio medico di emergenza (118) e ora sta bene.

Ancora una bimba di 2 anni bloccata in auto. QUesta volta, però, non finisce con una tragedia. A Prato, i vigili urbani hanno salvato una bimba di meno di 2 anni che era rimasta accidentalmente chiusa nell’auto dei genitori. Durante il giorno, una pattuglia ha notato delle persone che cercavano di aprire un SUV nero parcheggiato lungo via dei Ciliani. Un uomo ha richiesto disperatamente aiuto perché la bimba si trovava all’interno dell’auto, con le portiere bloccate automaticamente. Il padre ha spiegato di aver accidentalmente dimenticato le chiavi sul sedile. La madre e il fratello 15enne della bimba erano presenti e hanno confermato che la bambina era rimasta chiusa nell’auto per almeno 15 minuti, esposta al sole e soffriva a causa delle alte temperature. Gli agenti hanno rotto il deflettore posteriore dell’auto e aperto uno sportello per liberare la piccola. Successivamente, la bimba è stata portata in ospedale per essere sottoposta a controlli dal servizio medico di emergenza e ora si trova in buone condizioni.

