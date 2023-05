Antonella Clerici scende in campo in difesa della ‘collega’ Benedetta Rossi. Quest’ultima è una food blogger molto conosciuta, creatrice 12 anni fa del blog ‘Fatto in casa con Benedetta’, dove propone ai suoi fan migliaia di ricette preparate in maniera semplice e casalinga. La Rossi negli ultimi giorni è stata sommersa dalle pesanti critiche degli hater ed è stata così indotta a sfogarsi in un video pubblicato su Instagram. La Clerici allora non ha perso tempo a difenderla. E le sue sono parole di fuoco contro gli odiatori seriali presenti sulla rete.

“Deridono e offendono me e i miei fan perché utilizzo tonno in scatola, vanillina e prodotti della spesa di tutti i giorni per cucinare”, si sfoga in lacrime Benedetta Rossi su Instagram. “Sempre dalla parte di Benedetta, meglio pop che snob Instagram. Lasciali crepare d’invidia i radical chic che vorrebbero avere i tuoi follower e la tua popolarità”, commenta allora sullo stesso social Antonella Clerici. Ma anche un’altra nota food blogger, Chiara Maci alias Chiara in pentola, fa sentire tutta la sua vicinanza a Benedetta.

"Questi gastro fighetti hanno stancato. Non se ne può più" #esempremezzogiorno pic.twitter.com/kBTDmKCO5u — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 8, 2023

Antonella Clerici difende Benedetta Rossi

La conduttrice di ‘È sempre mezzogiorno’ su Rai Uno, all’inizio dell’ultima puntata del suo programma si rivolge nuovamente a Benedetta Rossi. “Mi ha colpito la notizia che riguarda la nostra amica Benedetta, che ha subito un attacco di hater che la descrivono come una non cuoca, che cucina le cose semplici per il popolo e per le casalinghe. Che è la sua forza. Questi gastrofighetti hanno stancato. Non se ne può più perché la cucina non deve essere snob ma pop”, si sfoga così Antonella Clerici.