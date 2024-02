Il corpo senza vita di Antonella Di Massa è stato ritrovato dagli inviati di Chi l’ha visto?. La donna di 51 anni era scomparsa a Ischia sabato 17 febbraio: si era allontanata da casa senza poi più dare sue notizie.

Il racconto in diretta dell’inviato di Chi l’ha visto?

“Antonella Di Massa ritrovata purtroppo senza vita dagli inviati di Chi l’ha visto?. – si legge in un post pubblicato su X dalla trasmissione di Rai 3 – Francesco Paolo Del Re e Marco Monti hanno subito avvisato i familiari e le forze dell’ordine. Il marito e i Carabinieri giunti sul posto. Il corpo era ad alcune centinaia di metri dal parcheggio di Succhivo di Serrara Fontana, dove era stata rinvenuta l’auto della donna scomparsa il 17 febbraio da Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia, e una telecamera l’aveva ripresa”.

+++Antonella Di Massa ritrovata purtroppo senza vita da inviati di #chilhavisto+++



Subito avvisati familiari e forze dell’ordine. Marito e Carabinieri sul posto. Era nella zona di #Succhivo, dove era stata rinvenuta l’auto della donna scomparsa il 17 febbraio a #Ischia. pic.twitter.com/dIs8pM84yG — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 28, 2024

Poco dopo, l’inviato di Chi l’ha visto? Paolo Del Re, ancora visibilmente scosso, ha raccontato in diretta i particolari del ritrovamento del corpo di Antonella Di Massa: “Io e Marco Monti ci siamo addentrati in questo terreno, ripercorrendo la strada che avrebbe fatto Antonella Di Massa e abbiamo trovato il cadavere della donna”.

