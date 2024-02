Il corpo di una donna è stato trovato la scorsa notte a Monte Pellegrino, il promontorio Palermo. Il cadavere era in un dirupo, in una zona difficile da raggiunge. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti di polizia, i sanitari del 118, il medico legale e i volontari del soccorso alpino. Sono stati questi ultimi a recuperare il corpo nella scarpata. Sono in corso indagini.

In base ai primi rilievi degli inquirenti dovrebbe trattarsi di suicidio, ma al momento non è esclusa alcuna ipotesi.