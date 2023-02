Un’anziana di 87 anni, Cesina Bambina Damiani, è morta nel suo appartamento in centro a Casoli, in provincia di Chieti. Il corpo è stato ritrovato dalla badante. La polizia ha escluso il malore, avendo trovato segni di strangolamento. Si indaga sul figlio della donna, che avrebbe tentato il suicidio nelle scorse ore. Un fatto intricato che potrebbe non portare a una soluzione scontata.

Giallo sull’anziana morta in casa a Chieti, si indaga sul figlio

Il commento del sindaco di Casoli, Massimo Tiberini, è cupo: “Quanto si prospetta è drammatico. Se il sospetto di una morte violenta è vera è un fatto grave e non si capisce il perché. Sul corso abbiamo le telecamere sulla strada, ma che non coprono direttamente l’abitazione dell’anziana”. Gli inquirenti hanno comunque sequestrato i video della centralissima via Umberto, dove abitava l’anziana.

Il corpo della donna è stato ritrovato dalla badante alle prime luci dell’alba. I medici avevano ipotizzato una morte naturale, ma hanno poi scorto i segni di un possibile strangolamento. Sono partite le indagini, che vertono anche sul figlio della vittima. Poche ore prima, lo stesso era stato soccorso per un tentato suicidio. Bisognerà ricostruire quanto accaduto per poter risolvere il giallo di Casoli.

