Grande successo di ascolti per la prima puntata stagionale di Belve, il talk show condotto su Rai2 da Francesca Fagnani. Ospiti del primo appuntamento sono stati anche l’ex paparazzo Fabrizio Corona e la cantante Arisa. Ed è proprio quest’ultima a far discutere con le sue nuove dichiarazioni sul suo rapporto con la comunità lgbt con cui ultimamente i rapporti sono molto tesi a causa degli apprezzamenti espressi nei confronti di Giorgia Meloni.

Arisa ospite di Francesca Fagnani a Belve scarica la comunità lgbt "Mi sono sentita non capita, come una persona che si è battuta per una parte di persone ingrate", si sfoga Arisa a Belve parlando del recente scontro con la comunità lgbt. Francesca Fagnani le domanda se ora i rapporti si sono ricuciti. "No. – replica decisa la cantante – Però devo dire che sono le persone ai vertici, non posso fare nomi…Quello mi ha deluso tanto". La conduttrice scherza: "L'hanno licenziata da icona gay". Ma lei taglia subito corto: "Ma che me frega". Poi Arisa torna sulla lite con Paola Iezzi, componente del duo Paola e Chiara, la quale aveva definito infelice quel commento sulla comunità lgbt. La conduttrice di Belve ricorda alla sua ospite la sua risposta al veleno con tanto di dito medio alzato. E le chiede se alla fine abbiano fatto pace con la collega. "No", la gela così Arisa.

Quando poi la Fagnani le chiede se è vero che è stata “forgiata a botte”, Arisa conferma con un eloquente “anche”. Per poi però aggiungere: “Io non lo farei, però come ho detto più volte i miei genitori si sono trovati di fronte un essere anomalo e loro erano un po’ inesperti, avevano le loro problematiche. Io li ringrazio sempre perché mi hanno preparata a tutto, posso sopportare qualsiasi cosa. Sono considerata un’artista difficile, ma lo dicono apposta, perché ho un senso del dovere molto radicato che arriva anche dalle mie origini. Cambio spesso idea e ho bisogno di molto tempo per prendere una decisione”, conclude così la sua intervista a Belve.

