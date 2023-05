Arisa ha deciso dopo le polemiche per la sua apertura a Giorgia Meloni: “Un passo indietro”

Arisa ha postato un messaggio indirizzato ai suoi follower dopo la tempesta di polemiche seguite alle sue affermazioni sulla premier Giorgia Meloni. Le sue parole, rilasciate durante l’intervista a La confessione, la trasmissione sul Nove condotta da Peter Gomez, hanno scatenato un fiume di critiche. “Mi piace. Secondo me lei si comporta come una mamma severa e spaventata, è mamma non solo di un figlio ma di tre o quattro e allora deve fare bene per tutti”, aveva affermato Arisa. Parole che ora mettono a rischio la sua partecipazione al Gay Pride.

Niente Gay pride per Arisa dopo i complimenti alla Meloni

Questa polemica ha portato la cantante a decidere di non partecipare ai prossimi eventi del Gay Pride a Roma (10 giugno) e Milano (24 giugno). Nel suo post, Arisa ha spiegato la sua decisione con profonda amarezza: “Cari ragazzi e ragazze mi spiace immensamente per il momento che stiamo vivendo e spero che col tempo potremo di nuovo comunicare. Per adesso sono solo insulti pesantissimi da parte di alcuni di voi che non so come decifrare”.

La cantante ha rivelato che, dopo i complimenti alla Meloni, al suo manager è stato consigliato dagli organizzatori del Gay Pride di Milano di non partecipare, temendo possibili imbarazzi causati da alcuni membri della comunità. “Se ho fatto qualcosa di così tanto grave da meritare un trattamento così esclusivo, credo che non parteciperò neanche al pride di Roma”, ha aggiunto Arisa. Nonostante la delusione, Arisa ha augurato a tutti un buon Pride e ha espresso il suo desiderio che la comunità LGBTQ+ realizzi i propri sogni legittimi di felicità.