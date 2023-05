Claudia Gerini, bufera sull’attrice dopo le sue parole sulla Meloni: “Ecco perché la stimo”

Parlare bene di Giorgia Meloni è diventato molto rischioso nel nostro Paese, almeno per quanto riguarda il rapporto con i media e con i social. Nei giorni scorsi la cantante Arisa si era azzardata a dire che la premier le piace. Ma contro di lei si era scatenata la solita bufera social. Ora tocca ad un altro volto noto rischiare di fare la stessa fine. Stiamo parlando di Claudia Gerini. L’attrice romana sorprende tutti con le sue dichiarazioni mentre è ospite dell’ultima puntata di Cartabianca.

Giorgia Meloni “mi piace. – aveva detto Arisa poco prima di Claudia Gerini – Secondo me lei sui diritti Lgbtq si comporta come una mamma severa e spaventata, è mamma non solo di un figlio ma di tre o quattro e allora deve fare bene per tutti”. Apriti cielo perché, dopo queste dichiarazioni la cantante ha deciso di non partecipare ai prossimi eventi del Gay Pride a Roma (10 giugno) e Milano (24 giugno). Nel suo post, Arisa ha spiegato la sua decisione con profonda amarezza: “Cari ragazzi e ragazze mi spiace immensamente per il momento che stiamo vivendo e spero che col tempo potremo di nuovo comunicare. Per adesso sono solo insulti pesantissimi da parte di alcuni di voi che non so come decifrare”.

Claudia Gerini fa i complimenti a Giorgia Meloni

La cantante ha rivelato che, dopo i complimenti a Giorgia Meloni, al suo manager è stato consigliato dagli organizzatori del Gay Pride di Milano di non partecipare, temendo possibili imbarazzi causati da alcuni membri della comunità. “Se ho fatto qualcosa di così tanto grave da meritare un trattamento così esclusivo, credo che non parteciperò neanche al pride di Roma”, ha aggiunto Arisa. Nonostante la delusione, Arisa ha augurato a tutti un buon Pride e ha espresso il suo desiderio che la comunità LGBTQ+ realizzi i propri sogni legittimi di felicità.