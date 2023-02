Sanremo, Arisa in lacrime contro Amadeus: “Mi sento una mer**”

La 73esima edizione del Festival di Sanremo è terminata nella notte di sabato con la proclamazione della vittoria di Marco Mengoni. Le polemiche però non si sono placate. Al centro della bufera social c’è soprattutto la coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni, protagonista di diverse scene controverse sul palco del Teatro Ariston. Ora c’è anche il giallo della sparizione del rapper dai social dopo il bacio con Rosa Chemical e la reazione stizzita della moglie. Ma a far discutere è anche Arisa, vincitrice di Sanremo nel 2014. La cantante si è resa protagonista di un commovente sfogo contro Amadeus durante l’ultima puntata di Amici di Mari De Filippi.

Arisa contro Amadeus ad amici

Le lacrime di Arisa ad Amici

Durante l’ultima puntata di Amici, andata in onda su Canale 5 domenica 12 febbraio, l’insegnante del talent show Arisa si esibisce insieme alle sue allieve Federica e Angelina. Poi, subito dopo, non regge più alla tensione. “Federica e Angelina sono più brave di me. Ma che devo fare? Ci provo. La mia carriera finisce qui”, sbotta ad un certo punto lasciando tutti di stucco. “Io mi sento sopravvalutata a volte, non voglio fare le cose in tv, spero che questa roba la tagliate. – si sfoga Arisa – A volte mi sento una mer** proprio. Nessuno lo è in generale però a volte non mi sento così all’altezza. Spesso è anche la fortuna, uno può anche avere fortuna e poi basta”.

Arisa una dei prof migliori passati per amici nonché una persona fantastica non smetterò mai di dirlo #amici22 pic.twitter.com/2MvMddcKTK — 🏹fra (taylor’s version) (@fraxmoonriver) February 12, 2023

Lo sfogo di Arisa contro il conduttore di Sanremo Amadeus

“Lo dico con molta onestà, se mi fosse successo di vincere Sanremo nel 2012, ero veramente nel focus. – ammette Arisa prima di lasciarsi andare definitivamente – Dopo un po’ non ti senti più così forte. Fai le cose ma non ti senti più all’altezza e preferisci lasciare spazio a chi ha il fuoco dentro”. A quel punto interviene Lorella Cuccarini per rincuorarla ricordandole che “possono capitare momenti di alti e bassi nella carriera di ognuno”. E allora l’insegnante di Amici riprende fiato e lancia la sua accusa: “Sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo, sono due anni”.

“Se non vieni presa a Sanremo, allora non esisti come artista? Tutti quello che vengono qua ti dicono che sei un punto di riferimento. Io stesso lo dico, sei una delle voci più belle d’Italia e tu ti preoccupi di Sanremo. Ma sti ca**i, chi se ne frega. Tu sei Arisa, ca**o”, le si rivolge con un tono durissimo il collega di Amici Rudy Zerbi. “Non voglio essere piagnona sulle mie cose, sono qui per i ragazzi. – cerca allora di farsi forza la cantante – Ho fatto una figuraccia, meglio tagliare questa cosa. Non voglio far vedere le mie debolezze, le mie perplessità. Voglio far finta che non ho niente dentro, voglio sembrare dura, voglio sembrare forte”.

