L’attacco hacker ai principali sistemi dell’information technology italiana registra ancora danni. Ci vorranno, infatti, diversi giorni prima di ripristinare tutto. Forse i colpevoli non verranno mai rintracciati. Se internet è down, il magnate della finanza e della tecnologia, Elon Musk ricorda agli italiani che il suo sistema Starlink è disponibile anche in Italia.

>>>>>Attacco hacker in Italia, cosa succede

Attacco hacker, la proposta Elon Musk

Elon Musk, l’imprenditore che ha fondato, tra le altre, la società Tesla, per le auto elettriche, che ha acquistato Twitter, inventato i viaggi su Marte, propone anche Starlink. La sua creazione permette il ripristino delle reti internet attraverso un sistema satellitare criptato, SpaceX. Musk ha portato questo sistema in Ucraina, contribuendo in modo decisivo sia alla difesa dello stato che alle attività lavorative quotidiane.

Elon Musk

Dopo le notizie sull’attacco hacker in Italia, dunque, Elon Musk ha pubblicato un tweet con la pubblicità di Starlink in italiano. Musk ha ricordato che Starlink è “disponibile in Italia!” con un abbonamento mensile di 50 euro al mese.

Attacco hacker il sistema Starlink di Elon Musk

Il sistema Starlink di Elon Musk e supportato dai satelliti SpaceX ed è attivo in Ucraina a sostegno del paese, nonostante i tentennamenti dello stesso fondatore di Tesla. Dopo diverse trattative, infatti, Musk ha deciso di lasciare ancora il servizio gratuito a Kiev.

Nei mesi scorsi, la Cnn aveva documentato l’interesse di Musk a portare Starlink in Iran, questa volta con l’appoggio non esplicito del governo Usa. Quando la storia è venuta alla luce, però, sembra che le cose si siano arrestate di colpo.

Elon Musk

Leggi anche: Elon Musk minacciato dai russi: potrei morire in circostanze misteriose, Sanzioni a Twitter, pugno duro dell’Unione Europea