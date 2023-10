Autobus va a fuoco con 50 studenti a bordo: dopo Mestre altra emergenza sulle strade italiane Cronaca

Dopo quella di Mestre, un’altra strage è stata sfiorata sulle strade italiane. Sono al momento 21 le vittime del pauroso incidente stradale avvenuto a Mestre, dove un autobus per motivi ancora da accertare è precipitato da un cavalcavia dopo aver sfondato il guard-rail. Tra i morti risultano esserci anche tre bambini. Nessun morto invece per fortuna a Piove di Sacco, vicino Padova, sempre in Veneto, dove l’autista di un altro autobus si è accorto che a bordo stava divampando un incendio e si è così fermato in tempo, salvando la vita a 50 studenti.

Leggi anche: Strage di Mestre, famiglia salva per miracolo: una fortuna incredibile Incendio su un autobus a Padova, coinvolti 50 studenti Secondo quanto si apprende, è stata la prontezza di riflessi dell’autista dell’autobus che si trovava vicino Padova a salvare la vita ai 50 studenti che erano a bordo del mezzo. L’uomo si è infatti accorto che stava divampando un incendio, probabilmente causato da un guasto al motore. A quel punto ha avvertito i soccorsi e gli agenti della Polizia stradale sono giunti nella zona di Piove di Sacco intorno alle 7.30 di questa mattina. Si tratta di un autobus di linea di Busitalia su cui è scoppiato un incendio all’altezza della fermata vicina all’Istituto professionale Enaip. L’autista allora ha fatto immediatamente scendere tutti i 50 studenti che si trovavano a bordo, salvando così loro la vita.

Gli agenti di polizia accorsi sul posto sono poi riusciti a domare il principio di incendio con gli estintori che hanno in dotazione sulle loro auto. Sul luogo della strage sfiorata vicino Padova sono poi sopraggiunti anche i Vigili del fuoco che hanno messo definitivamente in sicurezza l’autobus. Stavolta dunque è andata bene. Cosa che purtroppo non si può dire per la tragedia avvenuta a Mestre il giorno prima, sulla quale ora si sta indagando per stabilire le cause che hanno portato l’autista del bus a perderne il controllo prima di precipitare nel vuoto.

