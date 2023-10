Prima dell’incidente di Mestre, l’ultimo messaggio dell’autista dell’autobus. Alberto Rizzotto, l’autista del pullman che è precipitato a Mestre, aveva scritto un post su Facebook intitolato “Shuttle to Venice” un’ora e mezza prima della tragedia. Nel messaggio, ha condiviso la sua posizione all'”Hu Camping” di Marghera. Rizzotto, 40 anni, è deceduto insieme ad altri 20 passeggeri nell’incidente. Almeno 18 i feriti. Dopo la diffusione delle notizie sull’incidente, gli amici di Rizzotto hanno iniziato a commentare sotto il suo post, esprimendo crescente preoccupazione poiché conoscevano il percorso che stava seguendo. I loro messaggi sono rimasti senza risposta.

>>>>> Incidente di Marghera, l’accusa della compagnia del bus

>>>>> Video dell’incidente di Mestre, la manovra dell’autista

Alberto Rizzotto, incidente di Mestre, l’ultimo messaggio dell’autista

Un’ora e mezza prima dell’incidente di Mestre, l’ultimo messaggio dell’autista del pullman, Alberto Rizzotto, su Facebook. I colleghi di Alberto lo descrivono come un autista preparato, con sette anni di esperienza nel settore. In queste ore, molti messaggi online stanno emergendo per commemorare la sua vita. Alberto Rizzotto era originario di Conegliano, ma viveva a Tezze sul Brenta ed era al volante dell’autobus coinvolto nell’incidente avvenuto la sera precedente a Mestre, che ha causato la sua morte e quella di altre 20 persone.

>>>>Belén Rodriguez sta male, cosa succede