Una drammatica svolta nel caso del bambino di quattro anni scomparso nella giornata di ieri, dopo essere stato visto cadere nel canale Adigetto a Fratta Polesine, in provincia di Rovigo. È morto e il suo corpo è stato ritrovato in serata. Secondo quanto si apprende dopo i primi riscontri investigativi, il piccolo si trovava insieme al padre in visita ad alcuni parenti che abitano nella zona. Stava giocando sul prato vicino al canale quando il padre si sarebbe distratto, non riuscendo poi ad evitare la caduta del figlio nell’Adigetto.

Morto il bambino caduto nell’Adigetto

L’uomo, disperato, si sarebbe gettato immediatamente in acqua, aiutato anche da alcuni passanti. Ma il corpo del bambino era già sparito, inghiottito dalle acque del canale Adigetto. Nonostante l’arrivo del buio, le ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco sono cominciate subito. Ma purtroppo non hanno avuto alcun esito positivo. Fino al tragico ritrovamento del corpo avvenuto intorno alle 23 di ieri sera. Il bambino sarebbe morto quasi subito.

I vigili del fuoco a bordo di un gommone hanno ritrovato il corpo del bambino nel canale, a circa 700 metri dal punto dove si erano perse le sue tracce. I soccorritori erano anche pronti a svuotare il canale Adigetto, anche se le speranze di ritrovare vivo il piccolo erano già svanite. Le ricerche erano cominciate verso le 19, subito dopo l’allarme lanciato dal padre della vittima e da alcune persone presenti sul posto. Una volta ritrovato il corpo, le forze dell’ordine lo hanno messo subito a disposizione del magistrato.