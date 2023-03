Tragedia a Casette d’Ete, frazione del comune di Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo. Lunedì mattina intorno alle 8.30 un bambino di soli 18 mesi è morto dopo essere stato investito da uno scuolabus. Ancora non si conosce la dinamica esatta dell’accaduto, ma sembra che il piccolo sia sfuggito al controllo della madre mentre il bus si accingeva a ripartire, finendo per essere urtato dalla ruota posteriore del mezzo. Non è chiaro se il mezzo stesse facendo manovra o si stesse allontanando.

Sul posto sono intervenuti la Croce Azzurra di Porto Sant’Elpidio, i carabinieri e la polizia stradale e locale per i rilievi del caso. Purtroppo, ogni tentativo di soccorrere il bambino è stato vano. L’autista dello scuolabus, che al momento dell’incidente era al volante del mezzo, è rimasto sconvolto dall’accaduto. Ora si trova ricoverato in ospedale in stato di choc.



La notizia ha suscitato grande commozione nella comunità di Sant’Elpidio che adesso si stringe al dolore della famiglia del bambino che ha perso la vita dopo essere stato investito dallo scuolabus. Il sindaco Alessio Pignotti ha espresso la sua vicinanza ai familiari attraverso un messaggio su Facebook che ha ottenuto subito migliaia di visualizzazioni e reazioni.



Si tratta di un tragico incidente che getta nello sconforto l’intera comunità e che fa riflettere sull’importanza della sicurezza stradale. Soprattutto nei confronti dei più piccoli. Resta ora compito degli inquirenti di fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto. Per cercare di evitare che simili tragedie possano ripetersi in futuro. Al momento però gli investigatori non riescono a spiegarsi perché un bambino così piccolo si trovasse incustodito in mezzo ad un tratto di strada dove sono solite passare molte automobili. Intanto, anche sui social network si moltiplicano i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia del bambino di 18 mesi morto dopo essere stato investito dallo scuolabus.

