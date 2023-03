Piazza Affari affonda: terremoto in vista anche per le banche italiane

Il crack finanziario della banca americana Silicon Valley Bank rischia di espandersi a macchia d’olio agli altri istituti bancari mondiali. Anche in Italia c’è forte preoccupazione. Già nella seduta di lunedì 12 marzo, giorno di riapertura delle Borse, Piazza Affari ha fatto registrare un calo molto consistente. Ma la apparente ripresa del giorno dopo, 13 marzo, aveva fatto tirare un sospiro di sollievo. Tempo poche ore però e la tensione ha ricominciato a salire a livelli di guardia, dopo che la Borsa italiana è affondata, trascinata al ribasso proprio dai risultati negativi delle banche.

Banche italiane a rischio

Banche in crisi alla Borsa di Piazza Affari

Al momento in cui viene pubblicato questo articolo, l’indice Ftse Mib cala del 4%. A pesare negativamente sono appunto le banche, con Unicredit che cede il -7%, Banco Bpm e Intesa San Paolo oltre il 6%, Mps il 6,3% e Finecobank il 6%. Tonfi talmente fragorosi da costringere Piazza Affari a sospendere i titoli bancari per la troppa volatilità.

Ma non sono solo le banche italiane e Piazza Affari a tremare. Credit Suisse crolla ad esempio del 22%, dopo che il suo maggiore azionista, la Saudi National Bank, ha escluso la possibilità di fornire supporto finanziario in caso ulteriori richieste di liquidità. Precipitano anche i cds, i contratti che rappresentano una assicurazione contro il default della banca. Il presidente della banca saudita, Ammar al Khudairy, intervistato da Bloomberg Tv, ha risposto così a chi gli chiedeva se la banca fosse disponibile a fornire altra liquidità al Credit Suisse: “La risposta è assolutamente no, per molte ragioni oltre a quelle più semplici, che sono regolatorie e statutarie”.