Il Bar Sport che fa la multa a chi bestemmia: “Ecco perché faccio pagare chi impreca”

Chi bestemmia paga. È questo il motto del Bar Sport ‘Da Mu’ di Castello di Godego, in provincia di Treviso. Il proprietario Daniele Muledda ha infatti deciso di affibbiare ai propri clienti che imprecano una multa da un euro per una bestemmia, 2,5 euro per tre, e addirittura 5 euro se l’imprecazione è “d’autore”. Il titolare del locale racconta a Repubblica il successo dell’iniziativa ad una settimana dalla sua partenza.

Leggi anche: Oratorio chiuso per troppe bestemmie, la decisione senza precedenti del parroco: “Tutta colpa dei bulli”

Multa per chi bestemmia al Bar Sport

“Siamo molto soddisfatti. – spiega il proprietario del Bar Sport parlando della multa – L’hanno presa bene tutti. Nessuno si è lamentato per questo ‘supplemento’ che prevede di pagare se si bestemmia. Anzi lo hanno apprezzato in tanti. Qui in Veneto è una cosa che spesso si sente fare e non è bello che ad ascoltare ci siano anche bambini piccoli. Così, per scherzo, abbiamo pensato a formalizzare questo sovrapprezzo-ammenda. Un cliente ha fotografato il messaggio poi diffuso sul Gazzettino che ha riportato la notizia e così è diventato famoso”.

“L’idea (di fare la multa a chi bestemmia) è stata di mia figlia Camilla, che ha 28 anni e fa la cameriera qui nel locale dove lavoriamo tutti in famiglia, anche mia moglie Michela. – prosegue il titolare del Bar Sport trevigiano – Le è venuta dopo Ferragosto quando eravamo di ritorno dalle vacanze in Sardegna, la mia terra d’origine, sentendo bestemmiare accanto a una mamma con dei bambini (a confermarlo è la stessa Camilla che è accanto al papà mentre parliamo, ndr). Il gruzzolo che sarà raccolto lo devolveremo in beneficenza per qualche associazione del territorio”.