Oratorio chiuso per troppe bestemmie, la decisione senza precedenti del parroco: "Tutta colpa dei bulli"

Sta facendo molto discutere la decisione presa da don Enzo Raimondi. Il parroco della comunità di Maleo, nel basso lodigiano, qualche giorno fa ha deciso di tenere chiuso l’oratorio a tempo indeterminato per compiere un gesto forte nei confronti di quei ragazzi che, afferma il prete, “dicono parolacce e bestemmie, lasciano la sporcizia in giro, si comportano da bulli e se ripresi ti ridono in faccia”.

“Ho deciso di chiudere per dare un segnale e per avere modo di confrontarmi con i miei collaboratori e capire il da farsi. – aggiunge ancora il parroco di Maleo – Proporremo un incontro con un pedagogista per dare loro qualche consiglio su come approcciare questi ragazzi e stiamo valutando la possibilità di avere un educatore professionale in oratorio, anche se non sarà facile per i costi. Io non ce l’ho con nessuno, sono amareggiato, dispiaciuto, rattristato per questi ragazzi perché probabilmente hanno delle difficoltà, per quelli bravi che subiscono le conseguenze dei loro comportamenti e per noi adulti che non sappiamo come affrontare quel disagio. Io faccio quello che posso visto che non posso essere in due posti nello stesso tempo”, conclude amareggiato.

