La confessione di Barbara D’Urso su Flavio Briatore

Barbara D’Urso e Flavio Briatore. La più che presunta storia d’amore tra la conduttrice Mediaset e l’imprenditore piemontese ha tenuto banco nelle ultime settimane sui rotocalchi scandalistici. Per il momento però non è arrivata alcuna conferma diretta del loro flirt da parte dei diretti interessati. La D’Urso torna però sulla vicenda durante una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera. Ma la sua confessione, piuttosto che contribuire a chiarire la situazione, rischia di ingarbugliarla ulteriormente.

Leggi anche: “Entro in politica. Me lo hanno chiesto in tanti, sono pronta”. Barbara D’Urso spiazza tutti

Barbara D’Urso e Flavio Briatore

L’intervista di Barbara D’Urso al Corriere

Barbara D’Urso sta per debuttare in teatro con lo spettacolo ‘Taxi a due piazze’, una commedia già in programma al Teatro Nazionale di Milano dal 14 al 26 febbraio, prima dell’inizio di una vera e propria tournée. La conduttrice ne parla al Corriere, soffermandosi sul fatto che nella commedia verrà trattato anche il tema della bigamia. “Io non pratico quel tipo di amore, anche se non giudico chi lo fa. – spiega la D’Urso – Poi, se scoprissi di essere tradita da un uomo, gli taglierei tutti i vestiti. Quando è successo, però, l’ho saputo dai giornali e non ci siamo più rivisti, se non in tribunale”.

Il cronista le domanda poi perché abbia deciso di intraprendere questa nuova avventura. “Semplice: perché sono una pazza. – replica decisa Barbara D’Urso – E perché ho liberi il sabato e la domenica, oltre che le sere per provare. A dire il vero, la sera esco sempre a cena o vado in balera. Da Natale, però, non esco: la mattina, fino alle 13,30 provo con il cast, poi entro nel loop della diretta, dell’informazione e, dopo, vado a casa e recupero, da sola, le prove che mi sono persa nel pomeriggio. Mi muove la passione: quella di stupire gli altri e me stessa. Ogni giorno, io mi devo sfidare”.

La confessione su Flavio Briatore

“Intanto, la voce: il teatro Nazionale ha 1.450 posti e devo lanciarla sino in fondo alla sala, l’impostazione del diaframma è diversa rispetto a quando reciti nelle fiction o fai televisione. – racconta ancora Barbara D’Urso – Poi, perché vado avanti e indietro sul palco, perdo un chilo a sera. La regista Chiara Noschese mi ha detto: hai scelto la commedia più difficile che si poteva trovare. È difficile anche perché è tutta basata sugli equivoci. Le battute sono un ping pong rapidissimo e, se sbaglio una solo parola, non do agli altri la possibilità di rispondere a tono”.

Il discorso vira poi sul suo presunto flirt con Flavio Briatore. Il giornalista le domanda se siano mai usciti da soli. E lei replica con un sibillino: “Non me lo ricordo”. Poi prosegue la sua confessione spiegando che “siamo usciti un po’ di volte con altri amici. L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro”, conclude così l’intervista Barbara D’Urso.

Leggi anche: Flavio Briatore infuriato, ecco cosa è successo: “In Italia non si può lavorare”