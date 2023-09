Barbara D’Urso vuota il sacco: “Ecco quando torna in tv” Gossip

Ma Barbara D’Urso quando torna in tv? Sono moltissimi i telespettatori che, orfani della storica conduttrice Mediaset, si stanno facendo questa domanda da mesi. Ora però a provare a rispondere alla domanda delle domante ci prova proprio la diretta interessata con una serie di stories pubblicate su Instagram. Certo, la D’Urso per ora non svela né la data, né il programma a cui parteciperà. Ma le voci cominciano a correre.

Leggi anche: Cambio alla guida di “Pomeriggio 5”: Barbara D’Urso lascia la conduzione Barbara D’Urso, quando torna in tv? “Ed a proposito. Quando tornerò in Italia…cominciamo così! E non solo”. Sono queste le parole contenute in una delle storie Instagram di Barbara D’Urso. La ex conduttrice di Pomeriggio 5 è pronta a tornare nel nostro Paese dopo un periodo di un mese trascorso a Londra dove ha studiato la lingua inglese. La D’Urso ha spiegato ai suoi fan che dal 3 novembre riprenderà il tour a teatro dello spettacolo di cui è protagonista, ‘Taxi a 2 piazze’, con prima tappa Torino. Ma quando torna in tv invece? Al momento gli indizi sul suo ritorno sul piccolo schermo sono pochissimi e frammentari. Durante la presentazione della nuova stagione di Striscia la Notizia, ad esempio, l’ideatore Antonio Ricci ha confermato che fino a gennaio Barbara D’Urso è vincolata da un contratto in esclusiva con Mediaset.

Poi lo stesso Ricci ha raccontato di averla contattata in privato per offrirle di partecipare al suo tg satirico. Lei però avrebbe rifiutato l’allettante offerta a causa, si vocifera, di non meglio precisate questioni legali. “Ma da gennaio vuoterà il sacco”, ha assicurato Ricci. Anche se non ha rivelato dove e quando Barbara D’Urso torna in tv. Ora i fan restano in fervente attesa.

