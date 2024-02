Il video che sta facendo il giro dei social è diventato virale in poche ore. Nelle immagini si vede un suv che monta con due ruote sulle auto parcheggiate in stile Monster Jam. Alla fine si contano una ventina di automobili danneggiate tra i quartieri di Carrassi e San Pasquale, a Bari. È accaduto nella notte fra il 14 e 15 febbraio.

Il video del suv ‘impazzito’

A far scattare l’allarme è stato uno dei proprietari dei veicoli danneggiati, che ha pubblicato un video girato in via Re David dove si vede il suv che cammina praticamente su due ruote schiacciando gli altri mezzi. “Alcuni amici hanno visto il video che girava sui social e mi hanno fatto notare che una di quelle auto era la mia, era praticamente devastata – racconta Cesare De Virgilio Suglia – Un episodio stranissimo. Sono andato dai carabinieri e hanno scoperto che il suv sbandando ha sfondato dalle 13 alle 20 auto”.

