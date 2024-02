Una ragazza di 29 anni di Posada, Alessandra Caboni, ha perso la vita la scorsa notte, intorno all’una, in un incidente stradale avvenuto in piazza Derna a Torino. L’auto su cui viaggiava come passeggera si è schiantata contro un palo della luce collocato sulla rotatoria del tram. Inutili, purtroppo, i soccorsi: la ventinovenne è morta sul colpo.

Leggi anche: Sotto le macerie: frana in una miniera, operai intrappolati

La seconda ragazza invece, una 31enne che si trovava alla guida dell’automobile, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale “San Giovanni Bosco” di Torino con un trauma cranico e fratture alle gambe. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Sul luogo della tragedia, oltre ai soccorritori, sono intervenuti gli agenti dalla polizia Locale. Grave all’ospedale, ma viva, la guidatrice, una trentunenne.

Leggi anche: Terribile incidente in galleria: un’intera famiglia distrutta. Chi sono le vittime

Chi era Alessandra

Alessandra Caboni era originaria di Posada, piccolo comune della provincia di Nuoro, in Sardegna e si era trasferita a Torino, dove viveva insieme a una zia. La notizia della sua morte è presto arrivata in Sardegna, gettando un’ombra di sconforto sulla popolazione del piccolo paese di origine della ragazza.

La ragazza aveva trovato lavoro come commessa alla Dolceria Viziale a Porta Palazzo, dove era rimasta per otto anni. E adesso stava effettuando un periodo di prova con i nuovi proprietari.