Pensionato ripara da solo una buca in strada ma succede l’incredibile: multato e costretto a richiuderla Cronaca

Oltre al danno pure la beffa per un pensionato. Succede a Barlassina, vicino Monza, dove il 72enne Claudio Trenta ha ricevuto una multa di ben 882 euro per aver riparato da solo una buca in strada. Ma non solo, perché il suo Comune di residenza gli ha anche intimato di riaprirla. Lui intanto fa sapere di non avere alcuna intenzione di pagare e di voler essere intenzionato a fare ricorso contro una decisione che ritiene profondamente ingiusta.

Barlassina: pensionato riceve multa per aver chiuso una buca in strada Il pensionato Claudio Trenta è noto a Barlassina per la sua abitudine di controllare quotidianamente lo stato delle strade del suo paese, anche quando passeggia con il suo cane Ubaldo. L'uomo aveva segnalato alle autorità competenti la buca che si era aperta tra via Monte Santo e via Trieste. Ma vedendo che dopo diverso tempo nessuno interveniva ha deciso di pensarci da solo. Large pothole in Montreal street, in Winter E così il pensionato di Barlassina, come ha documentato lui stesso sui social sulla pagina 'Succede a Barlassina e dintorni (ditelo al Trenta)', ha chiuso in pochi minuti la buca con "mezzo sacco di bitume e tre minuti di lavoro". Ma ieri mattina gli è stata recapitata a casa una multa da 882 euro, spese di notifica comprese, per la violazione dell'articolo 21 del Codice della strada. Nell'atto si legge che l'uomo "eseguiva opere sulla strada comunale e sulla pertinenza della stessa, senza la preventiva autorizzazione della competente autorità".

Se Claudio Trenta pagherà la multa entro cinque giorni scatterà, come succede per tutte le sanzioni del Codice della strada, una riduzione del 30%. E così dovrebbe sborsare ‘solo’ 622 euro’. Ma il pensionato di Barlassina non si dà per vinto e annuncia di voler presentare una denuncia per omissioni di atti d’ufficio. “Nessuno aveva mai provveduto a far riparare quella buca o almeno a segnalarla con dispositivi visivi, nonostante mesi di segnalazioni”, si giustifica così. Inevitabile che Trenta dovesse ottenere la solidarietà unanime dei social. Il sindaco di Barlassina, Piermario Galli, commenta invece con queste parole la tragicomica vicenda della buca: “Nulla da dichiarare. Il funzionario ha applicato le norme che regolano il codice della strada”.

